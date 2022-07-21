banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek

AFAD:"Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD:"Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Asayiş 21.07.2022, 19:06
AFAD:"Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD:"Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Yorumlar (0)
30°
açık