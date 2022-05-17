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AFAD’dan Marmara Denizi merkezli deprem senaryolu tatbikata hazırlık toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi merkezli deprem senaryosu üzerinden masa başı uzantılı saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda bilgi aktaran AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, "13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak” dedi.

Asayiş 17.05.2022, 19:12
AFAD’dan Marmara Denizi merkezli deprem senaryolu tatbikata hazırlık toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi merkezli deprem senaryosu üzerinden masa başı uzantılı saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda bilgi aktaran AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, "13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi merkezi deprem senaryosu üzerinden masabaşı uzantılı saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Kağıthane’deki Afet Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AFAD grupları ve bazı STK temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda söz alan AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, AFAD tarafından 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek ‘İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatında’ İstanbul’da tahliye yerleştirme ve planlama tatbikatının icra edilecek tatbikat öncesinde hazırlık çalışmaları için toplandıklarını söyledi.

"13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak”

Türkiye Afet Müdahale Planı’ndaki uygulamaları ve koordinasyonun güçlendirilmesini burada test edeceklerini belirten Bozkurt, "13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak. Tatbikat öncesi bazı hazırlıkları gözden geçirerek, İstanbul Adalar açıklarında 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosunun akabinde Kağıthane ilçemizdeki 18 farklı noktada tahliye, yerleştirme ve planlamayı hedefliyoruz. Tatbikat kapsamında 24 farklı ilimizden alanında uzman personeller var. Buradaki temel amacımız afet farkındalık kültürünü toplumdaki bütün kesimlere anlatmak. Bu kapsamda önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

“18 farklı noktada tatbikatımızı mobil cihazlar ve hava araçlarımızla da masabaşı uzantılı başarılı bir tatbikat yapmayı planlıyoruz”

2022 yılını Afet Tatbikat yılı olarak ilan edildiğini söyleyen Bozkurt, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılının ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan edildiğini ve bu sebeple ‘Ulusal Düzey Tahliye ve Yerleştirme Planlama Tatbikatını’ gerçekleştirmek AFAD ekipleri 73 araçla İstanbul’a intikal ettik. Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2021 yılında ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında önemli çalışmalar icra ettik. 51 milyon hedef belirlemiştik. 56 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. İstanbul’da 7 milyon 750 binden fazla vatandaşımıza gerek uzaktan eğitim gerekse de yüz yüze olarak afet farkındalık çalışmalarını yürüttük. Bu yıl da önemli bir çalışmayı yürüteceğiz. Birçok önemli illerimiz de de başarılı tatbikatlar gerçekleştirdik. 20 Mayıs’ta da 18 farklı noktada tatbikatımızı mobil cihazlar ve hava araçlarımızla da masabaşı uzantılı başarılı bir tatbikat yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Kağıthane’de 175 olan toplanma alanımızı oluşturarak vatandaşlarımıza sunmuş olduk”

Toplantıyla ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin, “Olası bir İstanbul depremi için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Kağıthane Belediyesi olarak da ilçemizde Afet Yönetim Merkezimizi oluşturduk. Burada, ilçemizde bulunan 90 ayrı noktada 400 kamerayla izlediğimiz özel bir mekan. Burada çalışma ofislerimiz ile burada da çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizin 2004’ten bu güne yaklaşık 170 bin dönüşümü de sağlanmış oldu. Aynı zamanda ilçemizde olası bir depremde de hem iletişim kanallarının açık olması hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Kağıthane’de 175 olan toplanma alanımızı oluşturarak vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Olası depremlerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bu Cuma gerçekleşecek büyük tatbikatta da gerçek senaryoda da tüm çalışma gruplarımızla sahadayız. Umarım İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Toplantı, yetkili kurum ve yöneticilerin sunumları ve hazırlık bilgilerinin verilmesinin ardından son buldu.

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