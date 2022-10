AFAD’dan İzmir’de bin 200 kişilik dev tatbikat

İzmir’de toplam 7 ilin AFAD müdürlüğünden 611’i sahada olmak üzere bin 200 personelin katıldığı Bölgesel Düzey 2022 Masabaşı ve Saha Tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesinde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İnsanın başına afetler her zaman hazır olduğu zamanlarda gelmeyebiliyor. İzmir depreminin olduğu gün AFAD müdürü yeni atanmıştı ve evini taşımaya gitmişti. Deprem olduğu gün AFAD müdürü yoktu, işinin başında değildi. Emniyet müdürümüz de ameliyat olmuştu. Ben de asansör de yakalanmıştım. Her türlü doğal afete her an hazırlıklı olmak hayati öneme sahip” dedi.

Bölgesel Düzey 2022 Masabaşı ve Saha Tatbikatı, İzmir’deki AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katılımıyla başladı. AFAD’ın İzmir ekiplerinin yanı sıra, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir AFAD il müdürlüklerine bağlı, 611’i sahada görev alan toplamda bin 200 personelin katıldığı tatbikat öncesinde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tatbikatın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Herkese kazasız belasız ve afetsiz günler diliyorum. Afetler bilindiği üzere nerede, ne zaman, hangi büyüklükte ve nasıl meydana geleceği baştan bilinmeyen ve tahmin edilemeyen olaylar. Bu nedenle, insanın çoğu zaman afetlere hazırlıksız yakalandığı ve can ve mal kaybına da neden olduğu malumumuz” dedi.

Afetlerin, her zaman hazırlıklı olunan zamanda meydana gelmediğini ifade eden Vali Köşger, “30 Ekim depreminde AFAD müdürü yeni atanmıştı ve evini taşımaya gitmişti. Deprem olduğu gün AFAD müdürü yoktu, işinin başında değildi. Emniyet müdürümüz de ameliyat olmuştu. Ben de asansörde yakalanmıştım. Elazığ, Manisa ve Van depremleriyle son olarak ilimizde gerçekleşen 30 Ekim 2020 depremi ve akabinde gerçekleşen tsunami, deprem gerçeğini bir kez daha bizlere hatırlattı. Afet ve acil durumlarda devletimizin tüm imkanları zarar gören vatandaşlar için seferber edilerek, tüm müdahale ve iyileştirme çalıştırmaları yürütülmektedir. Bugün icra edilecek bu tatbikatta, İzmir Afet Müdahale Planında alınan eğitimlerin tatbikatla pekiştirilmesi ve her an görev almaya hazır hale getirilmesi, hizmet gruplarının birbirleriyle koordineli şekilde çalışma yapması amaçlanmıştır” diye konuştu.

Senaryo gereği 5.9’luk deprem

Tatbikatta; senaryo gereği İzmir’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen ekipler, enkazda arama ve kurtarma, selde arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma faaliyetleri, güvenlik ve asayişin sağlanması, sağlık müdahaleleri, yangına müdahale, enkazın kaldırılması ve buna yönelik teknik desteğin sağlanması, su patlaması, elektrik ve doğal gaz kaçağına müdahale, haberleşmenin sağlanması, cenazelerin soğuk hava depolarına nakledilmesi, küçükbaş hayvanların sevki, hasarlı yapıların hasar tespitinin yapılması, zarar görmüş tarım alanlarının tespiti, ve afetzedelere psikososyal destek verilmesi gibi çalışmaları gerçekleştirdi.

Tatbikatta; Ege Ordu Komutanlığına bağlı 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı, tatbikat alanlarında helikopterle ön hasar keşif uçuşu gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri de helikopterle İnciraltı Kent Ormanı ve Engelliler Tabiat Parkında bulunan tatbikat alanında yaralı alınması desteği verdi.

184 aracın katıldığı tatbikat çerçevesinde TCDD İzmir Limanı Tatbikat Alanı, Balçova Engelliler Tabiat Parkı ve Bornova Çamkule Mahallesi de olmak üzere, toplamda 4 farklı lokasyonda çeşitli arama kurtarma çalışmaları yapıldı.