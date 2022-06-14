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AFAD ve Ankara Valiliği'nden son dakika uyarısı!

AFAD: "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

Asayiş 14.06.2022, 12:15 14.06.2022, 12:41
AFAD ve Ankara Valiliği'nden son dakika uyarısı!

AFAD: "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

İşte Ankara Valiliği'nden yapılan o açıklama:

Ankara Valiliği:"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

AFAD'DAN 5 İLE UYARI

AFAD'dan yapılan son dakika uyarısında da "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

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