AFAD: “Vatandaşlarımızın doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmesi önem arz etmektedir”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili doğru bilgi vatandaşların resmî kaynakları takip etmelerinin büyük önem arz ettiğini bildirdi.

AFAD’tan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.