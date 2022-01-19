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AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı.

Asayiş 19.01.2022, 09:19 19.01.2022, 09:35
AFAD ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili son durumu açıkladı.

AFAD’ın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye’de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiğine dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek zaruri olmadıkça yola çıkmaması istendi. AFAD’dan yapılan açıklamada son durum şöyle açıklandı:

"Bolu il genelinde 232 köy yolu kapanmış olup, yolların açılması için çalışmalar devam etmektedir. Yeniçağ-Gerede Dörtdivan kavşağı Ankara istikametinde çok sayıda trafik kazası meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Bölgede Bolu İl AFAD, Bolu Belediyesi, 112 sağlık ekipleri, Karayolları ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. D100 karayolunda ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımlarının başladığı bildirilmiştir."

Gaziantep’te 33 köy yolu ulaşıma kapalı

Gaziantep’te toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilen açıklamada, "Gaziantep il merkezindeki ana yollar kapalı olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil ilçesinde 17 ve Şahinbey ilçesinde 16 köy yolu kapalı durumdadır. Gaziantep-Bahçe istikameti, otoyolda Nurdağı kavşağı ile Bahçe kavşağı arasında yoğun kar ve tipi yağışından dolayı üç ayrı yerde zincirleme trafik kazası bulunmakta olup, ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Malatya’da 18 Ocak tarihinde aşırı kar yağışı sonucunda Hekimhan ilçe yolu kapanmış olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kahramanmaraş’ta 99 köy yolu kapalı

Kahramanmaraş’ta 99 köy yolunun kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "Kahramanmaraş’ta 18 Ocak tarihinde meydana gelen aşırı kar yağışı sonucunda Göksun-Kahramanmaraş eski yolu, Çağlayancerit-Boylu yolları kapalıdır. Türkoğlu-Narlı Yolu kısmen kapalıdır. Andırın-Göksun yolu kapalıdır. Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçeleri köy yolları genel itibariyle kapalıdır. Onikişubat ilçesinde 42, Çağlayancerit ilçesinde 4, Ekinözü ilçesinde 10, Göksun ilçesinde 43 köy yolu kapalıdır" ifadelerine yer verildi.

Artvin’de 77 köy yolu kapalı

Artvin genelinde de toplam 77 köy yolunun kapalı olduğu bildirilen açıklamada, "Artvin il genelinde Karayollarına bağlı yollar açıktır. İl merkezine bağlı 10 köy yolu, Şavşat ilçesine bağlı 29 köy yolu, Ardanuç ilçesine bağlı 16 köy yolu, Borçka ilçesine bağlı 13 köy yolu, Arhavi ilçesine bağlı 3 köy yolu, Murgul ilçesine bağlı 3 köy yolu, Hopa ilçesine bağlı 3 köy yolu kapalı olup, yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Diyarbakır’da 136 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, mahsur kalanlar kurtarıldı

Diyarbakır’da yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Diyarbakır il genelinde 136 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Lice ilçesi Bingöl ili yol ayırımında 11 tır, 22 vatandaş mahsur kalmış, mahsur kalanlar Lice Öğretmenevi’ne konaklamaları için sevk edilmişlerdir. Bağlar ilçesi Develi köyünde 1 tır ve 1 aile mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir. Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir. Hani ilçesi Diyarbakır istikameti Karaçalı mevkiinde 10 araç mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmektedir. Siverek yolu Karacadağ girişi mevkiinde 1 minibüs, 12 vatandaş mahsur kalmış olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edilmiştir" denildi.

Bingöl’de 281 köy yolu kapalı

Bingöl ili genelinde 281 köy yolunun kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "112 çağrı merkezine 15 mahsur kalma ihbarı yapılmış olup, Karayolları, Özel İdare ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı

Açıklamada Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun ulaşıma kapandığı, karayollarında mahsur kalan vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Osmaniye’de 112 çağrı merkezine 29 ihbar gelmiştir. Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam etmektedir. Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştır. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için İl Özel İdare iş makinaları eşliğinde ilçe jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

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