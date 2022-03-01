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Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarına ilişkin 7-8 Mart’ta duruşma düzenleyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.
AFAD, Ukrayna’dan tahliye edilen vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı.
Asayiş 01.03.2022, 22:31
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı.
AFAD, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinde Ukrayna - Romanya sınırı ulaşan kafileyi karşıladı. AFAD ekipleri, otobüslerle seyahat eden vatandaşlara ikramlık malzeme dağıtımında bulundu.