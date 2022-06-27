AFAD, taşkın tehlikesine karşı il ve ilçeleri uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), il ve ilçeleri taşkın sahasında yaşayan vatandaşları sel ve ani su yükselmesine karşı uyardı.

AFAD, taşkın sahasında Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin’de, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda bulunmalarını ve dere kenarında bulunan araçların çekilmesi konusunda uyardı. Acil durumlarda ise 112’yi aramalarını hatırlattı.