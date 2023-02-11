AFAD: "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."