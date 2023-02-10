AFAD: "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19.875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 79.717 vatandaşımız yaralanmıştır. 86.754 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."