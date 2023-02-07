AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 3 bin 703 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 bin 286 vatandaşımız yaral

AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 3 bin 703 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 bin 286 vatandaşımız yaralanmıştır. "