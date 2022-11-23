AFAD: "Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre an itibarıyla Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 8 kişi, Sakarya’da 9 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 61 vatandaşımız yaralanmıştır. Halen 27 kişinin tedavisi hastanelerde devam etmektedir."