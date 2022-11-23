AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, an itibarıyla Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 1 kişi, Zonguldak’ta 6 kişi, Sakarya’da 1 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere, 50 vatandaşımız yaralanmıştır."