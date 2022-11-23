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AFAD: "AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık- çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edilmiştir."
AFAD: "Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden toplamda 2 bin 234 personel ve
AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedaviler
AFAD: "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana gelmiştir."
AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedaviler
AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir."
Asayiş 23.11.2022, 15:13
AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir."