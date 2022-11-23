AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedaviler

AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir."