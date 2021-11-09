AFAD, Malatya’da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısının 14’e çıktığını açıkladı

AFAD, Malatya’da çöken binanın enkazından çıkartılanların sayısının 14’e yükseldiği bilgisini paylaştı.

AFAD, Malatya İnönü Caddesi’nde çöken 2 katlı binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathanenin de bulunduğu öğrenilirken, enkazda 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor.