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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti
AFAD: “Malatya’da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.”
AFAD: “Malatya’da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.”
Asayiş 09.11.2021, 18:32
AFAD: “Malatya’da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.”