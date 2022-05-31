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Almanya Başbakanı Scholz: “Yaptırımların net bir amacı var, Rusya’nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi”
AFAD: “Kütahya’nın Gediz ilçesinde saat 18.45’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.”
AFAD: “Kütahya’nın Gediz ilçesinde saat 18.45’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.”
Asayiş 31.05.2022, 19:01
AFAD: “Kütahya’nın Gediz ilçesinde saat 18.45’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.”