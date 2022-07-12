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Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi.
AFAD: “Kastamonu’da kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır”
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Asayiş 12.07.2022, 23:37
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Karadeniz’de yaşanan sel sonrası, ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.