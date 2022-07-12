AFAD: “Kastamonu’da kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Karadeniz’de yaşanan sel sonrası, ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.