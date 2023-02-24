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AFAD: "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.”
AFAD: "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.”
Asayiş 24.02.2023, 22:17
AFAD: "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.”