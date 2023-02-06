AFAD: “Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

AFAD’tan yapılan açıklamada, “Yolları, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının” ifadelerine yer verildi.