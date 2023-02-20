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AFAD: “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir”
Başkan Pekmezci: "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 105 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır"
AFAD: “Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.”
AFAD: “Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.”
Asayiş 20.02.2023, 20:26
AFAD: “Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.”