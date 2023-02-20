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AFAD: “Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.”

AFAD: “Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.”

Asayiş 20.02.2023, 20:26
AFAD: “Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.”

AFAD: “Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.”

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