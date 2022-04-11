Son Dakika
AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Asayiş 11.04.2022, 21:20
AFAD: "Geçmiş olsun. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."