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AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Asayiş 17.08.2022, 08:06
AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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