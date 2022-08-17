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AFAD: "Geçmiş olsun Elazığ. Kovancılar ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Asayiş 17.08.2022, 08:06
AFAD: "Elazığ ili Kovancılar ilçesinde saat 07.24’te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."