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AFAD: "Ekiplerimiz, Kilis’te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis’teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir."
AFAD: "Ekiplerimiz, Kilis’te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis’teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir."
Asayiş 09.02.2023, 12:39
AFAD: "Ekiplerimiz, Kilis’te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis’teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir."