AFAD ekipleri uçuruma çıkan keçileri kurtardı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesinde yaşayan bir çiftçinin 6 adet keçisi, uçuruma çıkan kayalıklarda mahsur kaldı, tüm çabalara rağmen indirilemeyen keçiler için Diyarbakır AFAD müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar neticesinde Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesi civarlarında 6 keçinin dağlık alanda kayalıklarda mahsur kaldığı bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri yönlendirildi. İhbarla olay yerine intikal eden Diyarbakır AFAD müdürlüğü bünyesinde bulunan alanında uzman dağcı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu 6 keçiyi sağlam bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim etti.