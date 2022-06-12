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AFAD ekipleri Ankara Akyurt’taki sel bölgesinde

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi.

Asayiş 12.06.2022, 19:59
AFAD ekipleri Ankara Akyurt’taki sel bölgesinde

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

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