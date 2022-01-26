AFAD ekipleri 8 gündür dağda mahsur kalan 7 keçiyi tekne ile kurtardı

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 8 gün boyunca Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Takoran Vadisinde mahsur kalan keçileri tekne ile kurtardı.

Takoran Vadisinde 8 gün boyunca mahsur kalan 7 keçi ihbarı yapıldı. Bölge yoğun karlı ve sarp kayalık olmasından dolayı devreye doğada arama ve kurtarma ekibi girdi. Profesyonel dağcılardan oluşan Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekip, kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, yollar kapalı olduğu için tekneyle 2 saatlik yolculuğun ardından karlı kayalara tırmanarak keçilere ulaştı. Besicinin, kar yağışı ve sis nedeniyle uzun süre mahsur kalan keçilerini donmaktan kurtaran AFAD ekibiyle sevincini paylaşıp teşekkür ettiği belirtildi.