AFAD ekipleri 120 saat sonra enkazdan bir vatandaşı sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da Talip Kurt adlı vatandaş, 120 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından 10 il adeta enkaza döndü. Depremin üzerinden 6 gün geçerken devletin tüm kurumları ve yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesinde bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için canla başla mücadele ediyor. Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman’da yoğun çalışmalarını sürdürürken, 120’nci saatte Talip Kurt adlı bir vatandaş sağ olarak kurtarıldı. Tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılan Kurt’un çıkarılmasını sağlayan AFAD ekipleri, büyük sevinç yaşayarak mutluluk gözyaşı döktü.