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AFAD: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi"

AFAD: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi"

Asayiş 23.11.2022, 04:34
AFAD: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi"

AFAD: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi"

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