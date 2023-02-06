AFAD: "Doğu Akdeniz’de tsunami tehlikesi bulunmamaktadır"

AFAD, Kahramanmaraş’ta Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz’de tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz’de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.