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AFAD: “Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6.479’dur”

AFAD: “Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6.479’dur”

Asayiş 09.02.2023, 21:22
AFAD: “Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6.479’dur”

AFAD: “Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6.479’dur”

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