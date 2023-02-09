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AFAD: “Depremlerin ardından 1.330 artçı deprem meydana gelmiştir”

AFAD: “Depremlerin ardından 1.330 artçı deprem meydana gelmiştir”

Asayiş 09.02.2023, 21:19
AFAD: “Depremlerin ardından 1.330 artçı deprem meydana gelmiştir”

AFAD: “Depremlerin ardından 1.330 artçı deprem meydana gelmiştir”

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