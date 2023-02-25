AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından 9 bin 470 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Niğde’de 5.3 büyüklünde yaşanan depremin bağımsız olduğunu belirten Tatar, şunları dedi:

“Niğde’nin Bor ilçesinin yaklaşık 20 kilometre batısına denk düşen bir alanda 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı sarsıntıların 2 sene daha sürmesini bekliyoruz. Ortalama 3 dakikada bir artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşlarımızın, devletin resmi kanallarının yapacağı duyurulara ve bilgiler dışındaki başka bir bilgiye itibar etmemeleri son derece önem taşıyor.”

(ALİ-