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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay’daki 2 büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay’daki 2 büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

Asayiş 21.02.2023, 16:06
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay’daki 2 büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay’daki 2 büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

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