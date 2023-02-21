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AFAD: "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edil
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi."
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi."
Asayiş 21.02.2023, 16:03
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi."