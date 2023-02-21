Son Dakika

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi."

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi."

Asayiş 21.02.2023, 16:03
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi."

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi."

Yorumlar (0)