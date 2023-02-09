AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü: “Son derece farklı oluş mekanizmasına sahip, kısa süreyle 2 şiddetli deprem meydana geldi"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremle ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Son derece farklı bir oluş mekanizmasına sahip, kısa süreyle iki tane çok büyük şiddetli depremin meydana geldiğini görüyoruz” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, alanında uzman farklı yer bilimcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin son 2 bin yıl içerisindeki en büyük 3 depremden birisi olduğunu ifade eden Tarar, şunları kaydetti:

“Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük üç depremden birisi. Ülkemizin her yerinden hissedildiği gibi, coğrafyamızdaki bütün ülkelerden de hissedilen bir deprem. Son derece farklı bir oluş mekanizmasına sahip, kısa süreyle iki tane çok büyük şiddetli depremin meydana geldiğini görüyoruz.

Bu deprem sonrasında Doğu Anadolu fay zonunun değişik fay kolları üzerinde şu anda yer kabuğunun yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca 10 kilometrelik bir derinlik boyunca 3-4 metre deformasyona uğradığını görüyoruz. Şu ana kadar bin 400’ün üzerinde artçı sarsıntılar olduğunu tespit ettik, uzun sürede devam edeceğini belirledik.”

“14 araştırma grubuna dahil 28 farklı kurumdan 69 araştırmacı sahadan göre yapıyor”

Depremle ilgili birçok uzmanın yoğun mesai harcadığını kaydeden Tatar, “Şu anda sahada aktif olarak sağlıklı ve değerli bilimsel bilgiyi üreten hocalarımız var. TÜBİTAK ile AFAD Başkanlığımız, yeni uygulamaya koyduğu ‘Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Destek Programı’ çerçevesinde 14 araştırma grubuna dahil 28 farklı kurumdan 69 araştırmacı sahadan göre yapıyor. Bu araştırmacıların dışında en az 100’ün üzerinde farklı uzmanlık anlarına sahip hocalarımız, araştırmacılarımız depremin etkisini bilimsel anlamda ortaya koymak için çaba sarf ediyorlar” ifadelerini kullandı.