AFAD: Can kaybı sayısı 3381'e yükseldi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: “Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare. Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var. Teyitlenmiş yıkılan bina sayısı 5 bin 775'' dedi.