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AFAD: "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana gelmiştir."

AFAD: "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana gelmiştir."

Asayiş 23.11.2022, 15:10
AFAD: "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana gelmiştir."

AFAD: "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana gelmiştir."

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