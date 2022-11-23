AFAD: "Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden toplamda 2 bin 136 personel ve 418 ara

AFAD: "Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden toplamda 2 bin 136 personel ve 418 araç görevlendirilmiştir."