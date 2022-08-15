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AFAD binasının dış cephesi rüzgara dayanamadı
AFAD binasının dış cephesi rüzgara dayanamadı. Fırtınadan ötürü binanın dış cephesi zarar gördü.
Asayiş 15.08.2022, 18:51
AFAD binasının dış cephesi rüzgara dayanamadı. Fırtınadan ötürü binanın dış cephesi zarar gördü.