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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287."
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287."
Asayiş 20.02.2023, 13:37
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287."