Son Dakika

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287."

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287."

Asayiş 20.02.2023, 13:37
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287."

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287."

Yorumlar (0)