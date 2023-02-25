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AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27’de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27’de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
Asayiş 25.02.2023, 14:01
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27’de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."