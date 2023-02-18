AFAD Başkanı Yunus Sezer depremde son durumu açıkladı!

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden 13 gün geçerken can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem felaketinde can kaybının 40 bin 642'ye yükseldiğini açıkladı

"40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor"dedi.