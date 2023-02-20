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AFAD Başkanı Yunus Sezer: "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor."

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor."

Asayiş 20.02.2023, 13:32
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor."

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor."

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