AFAD Başkanı Sezer: “Kahramanmaraş merkezli depremde 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 vatandaşımız yaralandı”

AFAD Başkanı Yunus Sezer, ““Kahramanmaraş merkezli depremde 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 vatandaşımız yaralandı” dedi.

Deprem Araştırma Komisyonu toplandı. Afet ve Acil Durum Başkanı Yunus Sezer milletvekillerine bilgi verdi. Sezer, “Kahramanmaraş merkezli depremde 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 vatandaşımız yaralandı” ifadesini kullandı.