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“Cennete gönderdim” dediği çocuklar ölü bulunmuştu: Tatile giden babaannelerinin evinde öldükleri ortaya çıktı
AFAD Başkanı Sezer: "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun
AFAD Başkanı Sezer: "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım."
Asayiş 23.03.2023, 12:38 23.03.2023, 13:39
AFAD Başkanı Sezer: "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım."