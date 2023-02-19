AFAD Başkanı Sezer: “40 bin 689 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiğini tespit ettik”

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, “40 bin 689 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiğini tespit ettik” dedi.

AFAD Başkanlığı’nda Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Sezer, afetten etkilenen birçok ilde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay illerinde ise arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Sezer, “Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 40 seviyelerinde binada çalışmalar devam ediyor. Bu akşam itibarıyla çalışmaların süreci 10’lu rakamlara düşeceğine dair bilgiler var. Yoğun bir ekip ve iş makinesi çalışması var. Bölgeye 35 bin arama-kurtarma personeli göndermiştik. Bu 35 bin personelden 20 bin üzerinde personel görevlerine devam ediyor. İş makinelerinden 14 bini bölgede hem enkaz çalışması hem de iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 270 binin üzerinde kamu personeli ve sivil toplum kuruluşu üyesi bölgede bulunuyordu. Yine bölgede şu anda 250 bin personel görev alıyor” ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 40 bin 689’a yükseldiğini aktaran Sezer, “Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da hassas bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidi ile çalışmaları sürdürüyoruz. Bir taraftan da hayatını kaybeden vatandaşlarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün, 40 bin 689 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiğini tespit ettik. Bir taraftan da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 200 binin üzerinde çadır kurulumu yapılmış durumda. Bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarının envanterlerini katarsak 250 bine yakın kurulmuş durumda. Bizim hedefimiz bu sayıyı 300 bine çıkarmak. Yine 100 bin konteyner kent hedefinin iki ay içerisinde bitirilmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken 6 bininin kurulumu tamamlandı. Diğer alanlarda da altyapı çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Bu büyük bir afet ve bu afetin etkilerini hep beraber milletçe saracağız”

Deprem bölgesinde 1 milyonun üzerinde afetzedenin çadır kent, konteyner kent ve kamu misafirhanelerinde misafir edildiğini belirten Sezer, “Depremden etkilenen yaklaşık 800 bin afetzedeye de 10 bin liralık yardımı ulaştırmış durumdayız. Bunun dışında, yine tahliye çalışmaları var. Birçok vatandaşımız bulundukları illerden diğer illere göç ediyorlar. Kendiliğinden gidip bize afetzede olarak diğer illere başvuran 800 bine yakın vatandaşı tespit ettik. Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970’ini kamu misafirhanelerinde, otellerde misafir ediyoruz. Bu büyük bir afet ve bu afetin etkilerini hep beraber milletçe saracağız. Devletin bütün kamu kurumları ve kuruluşlarının bütün imkanları sahada. Aynı zamanda bizim bütün afetlerde yan yana yürüdüğümüz, beraber çalıştığımız bütün STK’larımız da orada yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyorlar” diye konuştu.

“830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu anda tamamlanmış durumdadır”

Kahramanmaraş merkezli depremin hissedildiği 11 ilde de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sezer, “830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu anda tamamlanmış durumdadır. Hava araçlarımızı da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Özellikle köylerimizdeki gıda ve çadır ihtiyacı için 24 saat hava araçlarımız faaliyetlerine devam ediyor. Bu manada diğer ülkelerden ve ülke içerisinde çadır sevkiyatı ve diğer sevkiyatlar için de uçaklarımızı kullanıyoruz. Şu anda 75 uçağımız ve 178 helikopterimiz afetzedelere yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar ve 11 bin 97 sorti yapmış durumdalar” dedi.

Sezer, deprem bölgesinde konutları hasar görmüş olan vatandaşların kira ve taşınma yardımları noktasında da çalışmaların devam ettiğini belirterek, e-devlet üzerinden kira ve taşınma yardımı için 445 bin başvurunun gerçekleştiğini açıkladı.

Depremzedelerin beslenme ihtiyacına yönelik çalışmalar devam ediyor

Başta AFAD, Kızılay ve diğer STK’larla beraber beslenmeye yönelik çalışmaların Türkiye Afet Planı doğrultusunda devam ettiğine dikkati çeken Sezer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bölgede AFAD, Kızılay, MEB, STK’lar, Jandarma ve MSB’nin mobil mutfakları dahil olmak üzere 252 mobil mutfak, yine 100’e yakın ikram aracı ve mobil fırınlar ve yaklaşık 400’e yakın bu manadaki hizmet araçlarıyla beraber bunlar da devam ediyor. Bir taraftan da kurulan aşevleri ile beslenme ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar da 12 milyon 857 binin üzerinde kumanya ve gıda paketi dağıtıldı. Aynı zamanda da 50 milyona yakın sıcak öğün verilmiş durumda.”