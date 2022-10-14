AFAD: “Bartın ili Amasra ilçesinde Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmas

AFAD: “Bartın ili Amasra ilçesinde Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir.”