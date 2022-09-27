AFAD: “Ardahan’daki deprem sonrası biri 4 olmak üzere toplamda 29 artçı olmuştur”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ardahan’daki deprem sonrası biri 4 büyüklüğünde olmak üzere toplamda 29 artçı deprem olduğunu duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ardahan’ın Göle ilçesinde saat 17:08’de 5,0 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir. En yakın yerleşim yerleri Göle ilçesine bağlı Çullu, Küçük Altınbulak, Koyunlu, Kuytuca ve Esenyayla köyleridir. Deprem sonrası biri 4,0 olmak üzere, toplamda 29 artçı deprem olmuştur. An itibarıyla depremin meydana geldiği bölgelerden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplamda 60 ihbar ulaşmıştır. 112’den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Başkanlığımızdan 1 Daire Başkanı ile 2 personel görevlendirilmiştir. Erzurum ve Kars AFAD İl Müdürlüklerimizden ekipler olay yerine gönderilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili birimlerle planlama yapılmaktadır. Türk Kızılay tarafından 1 ikram aracı ile 9 personel bölgede görevlendirilmiştir. Olay bölgesine 500.000 TL acil yardım ödeneği aktarılmıştır” denildi.