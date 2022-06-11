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AFAD: “Ankara’da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ankara’da araç içinde sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için AFAD’dan 21, JÖAK’tan 23 kişilik ekibin olay bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

Asayiş 11.06.2022, 18:41
AFAD: “Ankara’da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ankara’da araç içinde sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için AFAD’dan 21, JÖAK’tan 23 kişilik ekibin olay bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısı 2217’ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD’dan 21, JÖAK’tan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir” denildi.

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